Kayserispor'un teknik direktörünün kim olduğu merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Aralık 2024 15:53 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:54

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörünün kim olduğu Galatasaray karşılaşması öncesinde gündem oldu. Kayserispor'un teknik direktörlüğünü Sinan Kaloğlu yapıyor. Sinan Kaloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları taraftarlar tarafından araştırılıyor.

2024-2025 Süper Lig sezonuna kötü bir başlangıç yapan Kayserispor bugün Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattında 16. sırada yer alan Kayserispor'un teknik direktörünün kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM? Kayserispor'un eski teknik direktörü Burak Yılmaz, 1 Ekim 2024 tarihinde görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Burak Yılmaz'ın yerine göreve 10 Ekim 2024 tarihinde Sinan Kaloğlu getirildi. SİNAN KALOĞLU KİMDİR, OYNADIĞI TAKIMLAR NELER? Sinan Kaloğlu, 10 Haziran 1981 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1999-200 yılında Boluspor'da başlayan teknik adam sırasıyla Göztepe, Marmaris Belediyespor, Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Manisaspor, Bursaspor, Vfl Bochum, SBV Vitesse, Karademir Karabükspor, Antalyaspor, Elazığspor, Kayseri Erciyesspor ve Mersin İdman Yurdu'nda forma giydi. 2017 yılında futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Sinan Kaloğlu, Altay SK Altyapı'da görev aldı. Altay'da a takıma kadar yükseldikten sonra 2023-2024 yılında Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yaptı. Burak Yılmaz'ın istifasının ardından ise Kayserispor'u çalıştırmaya başladı. İlgili Haberler Kayserispor'da Burak Yılmaz istifası sonrası Sinan Kaloğlu sürprizi Kayserispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu! Cimbom'da sürpriz isim kadroda yok