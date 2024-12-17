Kenan Yıldız Juventus Cagliari maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'leri belli oldu

17 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:15

İtalya Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Juventus-Cagliari maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Bugün oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Serie A​ ekiplerinden Juventus​, bugün İtalya Kupası'nın son 16 turu kapsamında kendi evinde Cagliari​ ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Juventus'ta başarılı bir performans sergileyen Kenan Yıldız​'ın karşılaşmasının başlamasına saatler kala ilk 11'de yer alıp almayacağı ise taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

KENAN YILDIZ JUVENTUS-CAGLİARİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus ile çıktığı bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 1.582 dakika süre alan Kenan Yıldız, 4 gol ve 4 asist yaptı.

Başarılı bir sezon geçiren milli futbolcunun bugün oynanacak olan Juventus-Cagliari karşılaşmasında da ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Juventus son oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 1'inde galibiyet alırken diğerlerinde ise beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Cagliari ise son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

JUVENTUS-CAGLİARİ MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus-Cagliari karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Weah

Cagliari: Scuffet; Wieteska, Palomino, Obert; Azzi, Deiola, Marin, Felici; Viola; Lapadula, Pavoletti

JUVENTUS-CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus-Cagliari karşılaşması bugün (17 Aralık 2024 Salı) saat 23.00'da oynanacak.

Türkiye'de karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise bulunmuyor.