Kenan Yıldız Juventus Cagliari maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'leri belli oldu
İtalya Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Juventus-Cagliari maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Bugün oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Serie A ekiplerinden Juventus, bugün İtalya Kupası'nın son 16 turu kapsamında kendi evinde Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
Bu sezon Juventus'ta başarılı bir performans sergileyen Kenan Yıldız'ın karşılaşmasının başlamasına saatler kala ilk 11'de yer alıp almayacağı ise taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.
KENAN YILDIZ JUVENTUS-CAGLİARİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Juventus ile çıktığı bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 1.582 dakika süre alan Kenan Yıldız, 4 gol ve 4 asist yaptı.
Başarılı bir sezon geçiren milli futbolcunun bugün oynanacak olan Juventus-Cagliari karşılaşmasında da ilk 11'de oynaması bekleniyor.
Juventus son oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 1'inde galibiyet alırken diğerlerinde ise beraberlik ile sahadan ayrıldı.
Cagliari ise son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
JUVENTUS-CAGLİARİ MUHTEMEL 11'LERİ
Juventus-Cagliari karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:
Juventus: Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Weah
Cagliari: Scuffet; Wieteska, Palomino, Obert; Azzi, Deiola, Marin, Felici; Viola; Lapadula, Pavoletti
JUVENTUS-CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Juventus-Cagliari karşılaşması bugün (17 Aralık 2024 Salı) saat 23.00'da oynanacak.
Türkiye'de karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise bulunmuyor.