Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ne kadar? Juventus’un yıldızı Türkiye tarihine geçecek

04 Şubat 2025 16:28 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:43

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ve transfer dedikoduları gündeme gelmeye başladı. Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro istemesi durumunda oyuncu Türkiye tarihine de geçecek.

Transfer iddialarının ardından Juventus, satmak istemediği Kenan Yıldız için bir rakam belirledi.

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Juventus gelecek sezon oyuncu kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği iddia edildi.

Bu teklifin karşılanması durumunda Kenan Yıldız'ın satışının önünü de açabilir.

TÜRKİYE TARİHİNE GEÇECEK

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcu olarak da tarihe geçecek.

19 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 33 maçta forma şansı bulurken 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.