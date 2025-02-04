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Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ne kadar? Juventus’un yıldızı Türkiye tarihine geçecek

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 16:28 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:43
Kenan Yıldız&#039;ın bonservis bedeli ne kadar? Juventus’un yıldızı Türkiye tarihine geçecek

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ve transfer dedikoduları gündeme gelmeye başladı. Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro istemesi durumunda oyuncu Türkiye tarihine de geçecek.

Transfer iddialarının ardından Juventus, satmak istemediği Kenan Yıldız için bir rakam belirledi.

Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ne kadar? Juventus’un yıldızı Türkiye tarihine geçecek - 1. Resim

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Juventus gelecek sezon oyuncu kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği iddia edildi.

Bu teklifin karşılanması durumunda Kenan Yıldız'ın satışının önünü de açabilir.

Kenan Yıldız'ın bonservis bedeli ne kadar? Juventus’un yıldızı Türkiye tarihine geçecek - 2. Resim

TÜRKİYE TARİHİNE GEÇECEK

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcu olarak da tarihe geçecek.

19 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 33 maçta forma şansı bulurken 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Kaynak: TGRT Haber

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