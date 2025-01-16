Kenan Yıldız'ın Juventus-Milan maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu! 2 haftada ikinci kez karşı karşıya geliyorlar

16 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:25

Geçtiğimiz haftalarda İtalya Süper Kupa yarı finali kapsamında karşı karşıya gelen Juventus ve Milan bu seferde Serie A'da karşılaşacak. 21. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Milli futbolcu Süper Kupa karşılaşmasında bir gol atmıştı ama kazanmaya yetmemişti.

Juventus, İtalya Süper Kupa yarı finalinde 3 Ocak 2025 Cuma günü Milan ile karşı karşıya geldi. Ancak Kenan Yıldız'ın gol atması Juventus'un kazanmasına yetmedi.

71. dakikada Christian Pulisic ile 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gol nedeniyle Milan karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Serie A'nın 21. haftası kapsamında ise Juventus ile Milan tekrardan karşı karşıya gelecek.

İki haftada ikinci kez karşı karşıya gelen iki takımın da karşılaşmadan 3 puanla çıkmaya ihtiyacı var.

Taraftarlar tarafından Juventus-Milan maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS-MİLAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız'ın Juventus-Milan karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son haftalarda üst üste gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Thiago Motta'nın ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Milli futbolcu bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 28 karşılaşmada 2 bin 35 dakika süre aldı.

Bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asist yapan Kenan Yıldız, henüz hiç kart görmedi.

JUVENTUS-MİLAN İLK 11, MAÇ KADROSU

Son zamanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 puana hasret kalan Juventus'ta Arkadiusz Milik, Dusan Vlahovic, Juan Cabal ve Bremer maçta forma giyemeyecek.

Aynı şekilde bir diğer sakatlıklarla boğuşan Milan'da ise maç öncesinde 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Alessandro Florenzi, Noah Okafor, Samuel Chukwueze, Malick Thiaw, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic ve Alvaro Morata maçta sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Juventus-Milan maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Mbangula, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Nicolas Gonzalez

Milan: Maignan, Tomori, Hernandez, Carlos Augusto, Emerson, Fofana, Musah, Reijnders, Pulisic, Jimenez, Piotr Zielinski

JUVENTUS-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 21. haftası kapsamında oynanacak olan Juventus-Milan maçı 18 Ocak Cumartesi saat 20.00'de başlayacak.

JUVENTUS-MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino'da oynanacak olan Juventus-Milan maçı S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.