Kenan Yıldız'ın Lille-Juventus maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı gündem oldu

04 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:14

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın yer aldığı Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu hafta Lille ile deplasman maçına çıkacak. Vatandaşlar tarafından Kenan Yıldız'ın Lille-Juventus maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Kenan Yıldız'ın karşılaşmada oynaması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçları kapsamında Juventus, yarın Lille deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Kenan Yıldız'ın Lille-Juventus maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KENAN YILDIZ LİLLE-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz hafta Kenan Yıldız, Inter-Juventus karşılaşmasında oyuna 61 dakikada yedeklerden girerek 11 dakikada 2 gol atmıştı.

Serie A tarihine geçen yıldız futbolcunun yarın oynanacak olan Lille-Juventus karşılaşmasında ise yine yedeklerden oyuna girmesi bekleniyor.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus ile çıktığı 14 karşılaşmada 972 dakika süre aldı ve 3 gol, 3 asist yaptı.

LİLLE-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Lille-Juventus karşılaşması yarın (5 Kasım 2024 Salı) saat 23.00'de düzenlenecek.

LİLLE-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak olan Lille-Juventus maçı tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LERİ

Yarın oynanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Lille: Chevalier, Gudmundsson, Mandi, Diakite, Meunier, Mukau, Andre, Sahraoui, Gomes, Zhegrova, David

Juventus: Di Gregorio, Cabal, Danilo, Gatti, Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Weah, Vlahovic, Conceicao