Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı! Nereden, nasıl bakılır?

11 Aralık 2024 14:00 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:04

27 Kasım-3 Aralık tarihleri aralığında tercihlerin alındığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımında yerleştirme sonuçları bekleniyordu. Binlerce kişinin başvurduğu personel alımında tercih sonuçları duyuruldu.

Binlerce kişinin başvurduğu Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımında tercihler 27 Kasım-3 Aralık aralığında alınmıştı.

Yerleştirme sonuçları ise bugün erişime açıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. 11 Aralık günü ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

Yapılan duyuruya göre Lisans alanında 7.891 kişi başvuru yaptı ve 30 kişilik kontenjan doldu. Ön Lisans alanında ise 14.784 kişi başvuru yaparak 25 kişilik kontenjanı tamamladı.

Ortaöğretim alanında ise 21.361 kişi başvuru yaparak 29 kişilik kontenjan doldu.



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KENTSEL DÖNÜŞÜM PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Bugün ÖSYM tarafından açıklanan personel alımı tercih sonuçları ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişime açılıyor. Adaylar tercih sonuçlarına sisteme giriş yapmasının ardından erişebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapabilecek.