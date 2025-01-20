Kerem Aktürkoğlu Benfica-Barcelona maçında oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları başlıyor

20 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:57

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yarın (21 Ocak 2025 Salı) Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Son maçta oyuna yedeklerden dahil olarak 1 asist yapmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçları kapsamında Benfica kendi evinde Barcelona'yı konuk edecek.

Ligde 10 puanla 15. sırada yer alan Benfica, zorlu mücadelede 3 puanı alarak ilk 8'e çıkmayı planlıyor. 15 puan ile 2. sırada yer alan Barcelona ise yerini korumak istiyor.

Taraftarlar tarafından Benfica-Barcelona maçında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı ise merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA-BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Benfica-Barcelona maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Milli futbolcu son haftalarda form düşüklüğü yaşıyordu. Yaptığı pas hataları nedeniyle Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Formasını genç futbolcu Schjelderup'a kaptıran Kerem Aktürkoğlu son maçlarda yedeklerden oyuna dahil olmaya başlamıştı.

Ancak son oynanan Benfica-Famalicao maçında ise Di Maria yerine ilk 11'de başladı. Kendi bölgesinde oynamayan milli futbolcu, bu duruma rağmen karşılaşmada 1 asist yaptı.

BENFİCA-BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Benfica'da Tiago Gouveia ve Renato Sanches'in Barcelona maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymeyeceği tahmin ediliyor.

Barcelona'da ise sezonu kapatan Marc Bernal, ter Stegen ile Inigo Martinez ve Dani Olmo karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Benfica-Barcelona maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Fernandez; Aursnes, Florentino, Kokcu; Amdouni, Pavlidis, Akturkoglu

Barcelona: Pena; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski

BENFİCA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. maçları kapsamında oynanacak Benfica-Barcelona karşılaşması 21 Ocak 2025 Salı saat 23.00'da başlayacak.

BENFİCA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak olan Benfica-Barcelona maçı tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.