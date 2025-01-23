Kerem Aktürkoğlu Casa Pia-Benfica maçında oynayacak mı? Portekiz ekibi Barselona yenilgisini unutturmaya çalışacak

23 Ocak 2025 16:54 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:24

Portekiz Süper Ligi'nin 19. hafta maçları kapsamında Benfica, Casa Pia karşısında deplasmana çıkacak. Casa Pia-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Teknik direktör Bruno Lage'in milli futbolcuyu yedeklerden oyuna dahil etmesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Benfica ile Barcelona geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Portekiz ekibi 4-1 öne geçse de skoru koruyamadı ve 4-5 mağlup oldu.

Benfica bu hafta Portekiz Süper Ligi kapsamında oynayacağı Casa Pia deplasmanında bu mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor.

Vatandaşlar tarafından karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU CASA PİA-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun Casa Pia-Benfica maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Milli futbolcu son haftalarda düşüşe geçen performansı nedeniyle formasını 20 yaşındaki genç futbolcu Andreas Schjelderup'a kaptırmıştı.

Ancak Di Maria'nın sakatlığı nedeniyle sağ kanatta oynamaya başlayan milli futbolcu Benfica-Barcelona karşılaşmasında ilk 11'de başlamıştı.

Karşılaşmada 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan çıkmıştı.

Performansını toparlayan milli futbolcunun bu karşılaşmada ise formasını geri alması bekleniyor.

Angel Di Maria'nın dönmesi üzerine Benfica teknik direktörü Bruno Lage'in Kerem Aktürkoğlu'nu, Andreas Schjelderup yerine ilk 11'de oynatacağı tahmin ediliyor.

CASA PİA-BENFİCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi takım Casa Pia'da karşılaşma öncesinde sağ kanatta oynayan Kiki ve santrafor oyuncusu Clau Mendes'in sakatlığı bulunuyor. Nermin Zolotic, Gaizka Larrazabal ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Benfica'da ise Tiago Gouveia ve Renato Sanches karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Di Maria ve Leandro Barreiro ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Casa Pia: Sequeira; Fonte, Goulart, Bangou; Lelo, Kraev, Segovia, Larrazabal; Cassiano, Livolant, Moreira

Benfica: Trubin; Silva, N. Otamendi, Carreras. Araujo; Florentino, Orkun Kökçü, Aursnes; Andreas Schjelderup, Di Maria, Pavlidis

CASA PİA BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftası kapsamında oynanacak olan Casa Pia-Benfica karşılaşması 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

CASA PİA-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Portekiz'in Rio Maior şehrinde oynanacak olan Casa Pia-Benfica maçı S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.