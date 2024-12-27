Kerem Aktürkoğlu Sporting Lizbon-Benfica maçında oynayacak mı? Kritik karşılaşmaya geri sayım başladı

27 Aralık 2024 13:23 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:45

Benfica, Portekiz Süper Lig karşılaşmaları kapsamında Sporting Lizbon ile bu hafta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kazananın lider olacağı mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak edildi. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kritik karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Kerem Aktürkoğlu​, Benfica​ ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Portekiz Süper Ligi 16. hafta mücadeleleri kapsamında lider Benfica, ikinci sırada yer alan Sporting Lizbon​ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Benfica'nın bu sezon oynayacağı en kritik karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağı ise gündem oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU SPORTİNG LİZBON-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica'da bu sezon gösterdiği performans ile dünya basınında adını duyurmaya devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun Sporting Lizbon deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi ile çıktığı 19 karşılaşmada 1.400 dakika süre alarak 10 gol, 5 asist yaptı.

Bu gollerin 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde atan Aktürkoğlu gösterdiği performans ile teknik direktör Bruno Lage'in beğenisini kazandı.

Ayrıca Benfica'da oynayan bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü ile yakaladığı uyum sayesinde ilk 11'in vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

SPORTİNG LİZBON-BENFİCA MUHTEMEL 11

Sporting Lizbon'da Daniel Brangaca, Hidemasa Morita, Nuno Santos ve Pedro Goncalves'in sakatlığı bulunuyor.

Benfica'da ise Renato Sanches ve Tiago Gouveia sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Maçın muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Sporting Lizbon: Israel, Quaresma, Diomande, Debast, Araujo, Simoes, Hjulmand, Quenda, Francisco Trincao, Araujo, Harder, Francisco Triancao, Gyökeres

Benfica: Trubin, Araujo, Bah, Antonio Silva, Carreras, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis

SPORTİNG LİZBON-BENFİCA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-Benfica karşılaşması 29 Aralık Pazar günü saat 23.00'de başlayacak.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.