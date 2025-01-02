Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Braga maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu! Liderlik için kilit isim haline geldi

02 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:10

Portekiz Süper Lig'inin 17. hafta karşılaşmaları kapsamında Benfica-Braga maçı oynanacak. Benfica için oldukça önemli olan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Benfica​, geçtiğimiz hafta oynadığı Sporting Lizbon karşılaşmasında 1-0 yenilerek liderliği kaptırmıştı.

Porto'nun da kazanmasının üzerine iki sıra birden gerileyerek üçüncülüğe yerleşen Benfica, 17. hafta mücadeleleri kapsamında Braga​ ile kendi evinde karşı karşıya gelecek.

Liderlik için oldukça önemli olan karşılaşmada teknik direktör Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nu kilit isim olarak düşünüyor.

Taraftarlar tarafından Kerem Aktürkoğlu​'nun Benfica-Braga karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA-BRAGA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'dan transfer olduğundan beri Benfica'da gösterdiği performans ile teknik direktör Bruno Lage'in beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bu sezon Portekiz​ ekibi ile çıktığı 20 karşılaşmada 1.475 dakika süre alarak 10 gol 6 asist yaptı.

Oldukça formda olan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Braga karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ayrıca Portekiz ekibinde forma giyen diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de karşılaşmada oynayacağı tahmin ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yakaladıkları uyum sayesinde takımın kritik anlarında ön plana çıkıyorlar.

BENFİCA-BRAGA MUHTEMEL 11, MAÇ KADROSU

Benfica'da karşılaşma öncesinde sadece Renato Sanches'in, Braga'da ise Paulo Oliveira'nın sakatlığı bulunuyor.

İki futbolcu da bu karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin, Araujo; Bah, Antonio Silva, Carreras, Orkun Kökçü, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis

Braga: Matheus, J. Ferreira, R. Bambu, Roger Fernandes, R. Zalazar, MoutinHo, Yuri Ribeiro, Ricardo Horta, A. El Ouazzani, Bruma

BENFİCA-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Benfica-Braga karşılaşması 4 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak.

Lizbon'da oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.