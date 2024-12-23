Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Estoril maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu! Karşılaşmanın muhtemel 11'leri

23 Aralık 2024 13:45 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:59

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yer aldığı Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde kendi evinde bugün Estroil'i konuk edecek. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Milli futbolcunun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Portekiz Süper Ligi'nin 15. haftasının son maçları kapsamında Benfica-Estoril karşı karşıya gelecek.

Ligde 35 puan ile 3. sırada yer alan Benfica, karşılaşmayı kazanarak lider olmayı hedefliyor.

Estoril ise karşılaşmadan 3 puan alarak son haftalarda giden kötü gidişatı düzeltmeyi planlıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA-ESTORİL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun bugün (23 Aralık 2024 Pazartesi) oynanacak olan Benfica-Estoril karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Milli futbolcu bu sezon Benfica ile çıktığı 18 karşılaşmada 1.316 dakika süre alarak 10 gol ve 5 asist yaptı.

Bu gollerden 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde atan Kerem Aktürkoğlu, teknik adam Bruno Lage'in ilk 11'inin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Portekiz ekibinde forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Orkun Kökçü'de, Kerem Aktürkoğlu geldiğinden beri performansını daha da arttırdı ve süre aldığı 1.540 dakikada 4 gol, 4 asist yaptı.

BENFİCA-ESTROİL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Benfica-Estroil karşılaşması bugün saat 21.45'te başlayacak.

Taraftarlar karşılaşmayı S Sport Plus ve tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

BENFİCA-ESTORİL MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Carreras; Florentino, Orkun, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

Estoril: Robles, Boma, Pedro Álvaro, Bahcer, Pina, Zanocelo, Holsgrove, Fabrício Garcia, Hélder Costa, João Carvalho, Alejandro Marqués.