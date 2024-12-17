Kerem Aktürkoğlu'nun Nacional-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Aralık 2024 13:25 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:52

Portekiz Süper Lig kapsamında oynanacak olan Nacional-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Nacional-Benfica maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın 8. hafta kapsamında oynanması planlanmış ancak yoğun sis nedeniyle 19 Aralık 2024 tarihine ertelenmesine karar verilmişti.

Portekiz Süper Lig'inin 8. haftası kapsamında 6 Ekim 2024 Pazar günü düzenlenen Nacional-Benfica maçı yoğun sis nedeniyle 9. dakikada durdurularak 19 Aralık 2024 Perşembe tarihine ertelenmişti. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Kerem Aktürkoğlu​'nun maçta oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak edildi. KEREM AKTÜRKOĞLU NACİONAL-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Benfica​, Portekiz Süper Ligi kapsamında 19 Aralık 2024 Perşembe günü Nacional deplasmanına çıkacak. Estadio de Madeira'da oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Benfica'ya transfer olduğundan beri gösterdiği performans ile dünya basınında adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de karşılaşmada ilk 11'de olması bekleniyor. KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA'DA KAÇ GOL ATTI? Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica ile çıktığı 17 maçta toplam 1.235 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda milli futbolcu 10 kere fileleri havalandırırken, 5 asist yaptı. Sezon boyunca ise sadece 1 sarı kart gördü. NACİONAL-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA? Portekiz Süper Lig'inin bütün karşılaşmaları S Sport Plus ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda Nacional-Benfica karşılaşmasını da vatandaşlar S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. İlgili Haberler Nacional-Benfica maçı 9. dakikada durdu! Neden ertelendiği gündem oldu Kerem Aktürkoğlu golünü attı, Benfica kazandı Benfica'dan beklenmedik sonuç! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...