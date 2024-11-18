Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye - Karadağ maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu

18 Kasım 2024 12:07 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:09

19 Kasım Salı günü oynanacak olan Türkiye - Karadağ maçına kısa süre kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Galler maçında penaltı kaçırması gündem olurken Karadağ maçında oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerine devam ediyor. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Kerem Aktürkoğlu​'nun ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU TÜRKİYE​ - KARADAĞ​ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye - Galler maçında 0-0'lık beraberlik sürerken maçın 89.dakikasında kullandığı penaltıyı kaçıran Aktürkoğlu gündemde yerini korurken Karadağ maçında oynayıp oynamayacağı merak edildi.

Aktürkoğlu'nun 19 Kasım Salı günü oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de oynaması beklenirken asıl kadro henüz duyurulmadı.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

19 Kasım'da oynanacak olan müsabakanın muhtemel ilk 11'i şöyle:

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı​, Karadağ'a karşı galip olursa Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Mağlup olması veya berabere kalması halinde ise Galler - İzlanda maçındaki sonuç beklenecek. Galler ile puanların eşit olması durumunda genel averaja bakılacak.

Müsabaka 19 Kasım Salı günü oynanırken 22.45'te başlayacak ve Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ ADAY KADRO

TFF tarafından paylaşılan aday kadro şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), OkayYokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Cihan Çanak (Trabzonspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Bertuğ Yıldırım (Getafe)