Kevin Danso Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçe'nin transfer listesinde birinci sıradaydı

28 Ocak 2025 11:25 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:46

Galatasaray'ın transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar stoper konusunda kesin bir takviye yapmak istiyor. İddialara göre Galatasaray, Lens forması giyen Kevin Danso'yu transfer listesine aldı. Hatta transferde ciddi bir aşama kaydedildiği de açıklandı. Ortaya çıkan iddiaların ardından taraftarların gündeminde Kevin Danso Galatasaray'a gelecek mi sorusu yer alıyor.

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'ı transferde kaptırdı. Sarı-kırmızılılar yedikleri transfer çalımının rövanşını atmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bir numarada yer alan Kevin Danso'yu renklerine katacak. Fenerbahçe, Kevin Danso için transfer görüşmeleri yapmış ancak yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçmişti.

KEVİN DANSO GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Kevin Danso'nun transferi konusunda Galatasaray'ın önemli bir ilerleme kaydettiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların yakın bir zamanda Kevin Danso'yu renklerine bağlayacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray, transferi 3 Şubat 2025 tarihinden önce bitirerek UEFA'ya verilecek yeni listeye Kevin Danso'yu yetiştirmeyi planlıyor.

KEVİN DANSO KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kevin Danso, 19 Eylül 1998 yılında Avusturya'da dünyaya geldi.

Kariyerine Reading altyapısında başlayan 26 yaşındaki stoper daha sonra MK Dons U18'e transfer oldu. Burada geçirdiği 6 yılın ardından Augsburg U17 takımında oynamaya başladı ve A takıma kadar yükseldi.

Sırayla Southampton ve Augsburg takımlarında kiralık olarak oynadı. 6 Ağustos 2021 tarihinde ise Lens'e 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

KEVİN DANSO BONSERVİSİ NE KADAR?

Transfermarkt verilere göre Kevin Danso'nun bonservis bedelinin 25 milyon Euro olduğu belirtiliyor.