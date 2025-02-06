Kevin de Bruyne Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray'dan yeni transfer haberi

06 Şubat 2025 09:38 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:53

Galatasaray transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kevin de Bruyne ile ilgilendiği iddia edildi. Bu yaz sözleşmesi bitecek olan Kevin de Bruyne'ı Galatasaray transfer etmeye çalışıyor. Ortaya çıkan iddialar Kevin de Bruyne Galatasaray'a gelecek mi sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

Süper Lig'in ara transfer döneminde takımların kadrolarını güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapamayan ve taraftarının eleştirisine maruz kalan Galatasaray son yaptığı hamleler ile dikkatleri üzerine geçti.

Sarı-kırmızılıların Ahmet Kutucu, Morata ve Lemina transferlerinin ardından bir başka dünya yıldızının peşine düştüğü iddia edildi.

Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen dünyaca ünlü yıldız Kevin de Bruyne'ı transfer edeceği iddia edildi.

KEVİN DE BRUYNE GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'da transfer çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un önderliğinde devam ediyor.

UEFA kadro bildirimine yeni transferleri yetiştirmek isteyen sarı-kırmızılıların Fanatik'in haberine göre Kevin de Bruyne için kesenin ağzını açtığı belirtildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü yıldız için Galatasaray'dan Mertens'in devreye girdiği iddia edildi. Mertens'le birlikte Belçika Milli Takımı'nda uzun süre forma giyen Kevin de Bruyne'ın imza parası için 10 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

Galatasaray yönetiminden henüz Kevin de Bruyne transferi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

KEVİN DE BRUYNE BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Kevin de Bruyne bu sezon Manchester City ile toplam 24 maçta 1.326 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol, 6 asist yapan dünyaca ünlü yıldızın Transfermarkt verilerine göre 35 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.