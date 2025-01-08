KFC, Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu? 200'den fazla şubesi bulunuyor

08 Ocak 2025 14:17 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:26

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden olan KFC ve Pizza Hut'ın sahibi Yum! Brands, Türkiye'deki işletme ve franchise anlaşmalarını sonlandırdığını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından KFC, Pizza Hut kapanıyor mu, Türkiye'den neden çekiliyor soruları gündeme geldi. Söz konusu karar nedeniyle Türkiye'deki 283 KFC ve 264 Pizza Hut restoranının geçici süreyle kapanma ihtimalinin olduğu belirtildi.

KFC ve Pizza Hut'ın sahibi Yum! Brands, Türkiye​'deki restoranlarının franchise'ını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş. ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamada 283 KFC ve 264 Pizza Hut restoranının geçici olarak kapanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

KFC, PİZZA HUT TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Yum! Brands tarafından yapılan açıklamaya göre İş Gıda A.Ş. hizmet standartlarını tutturamadı. Bu durumdan dolayı da Türkiye'deki restoranların satışları olumsuz etkilendi.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner yaptığı açıklamada Türkiye'de hizmet veren KFC ve Pizza Hut şubelerinin kapatılabileceğinin uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Başarılı bir iş ortaklığı için yetkin, sermaye sahibi ve kararlı franchise sahiplerine sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onlara her gün başarıları için gerekli destek ve araçları sunarken, aynı zamanda müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlayamadı ve franchise sözleşmelerimizin hükümlerine sadık kalamadı."

KFC, PİZZA HUT TÜRKİYE'DE KAPATILACAK MI?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre feshedilen franchise sözleşmeleri için yasal işlem başlatıldı.

Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranı 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar giderek azalacak.

Sözleşmede yapılan fesih işlemi 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiledi