KGM 409 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılır?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 11:41 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:44

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı yapacak. KGM tarafından yayımlanan ilanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri belli oldu.