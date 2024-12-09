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KGM 409 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılır?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 11:41 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:44
KGM 409 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı yapacak. KGM tarafından yayımlanan ilanda KGM işçi alımı başvuru tarihleri belli oldu.

KGM işçi alımına ilişkin başvurular​ 9 Aralık Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı. KGM’de çalışmak için şartlar, kontenjanlar ve tüm detaylar yayımlanan ilanın ardından netleşti.

KGM 409 sürekli işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılır? - 1. Resim

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 9 Aralık Pazartesi gününden 13 Aralık Cuma gününe kadar İŞKUR​ internet sitesi ve ALO 170 hatları üzerinden yapabilecek.

KGM HANGİ BRANŞLARDA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işçi alımı yapacağı branşlar şu şekildedir;

Ağır Makine Yağcısı

Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası

Sürücü Operatörü

Vinç Operatörü

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü

Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü

Vidanjör Şoförü

Kar Temizleme Makinesi Operatörü

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Kaynak: TGRT Haber
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