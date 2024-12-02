Kibar Feyzo nerede çekildi? Kibar Feyzo konusu ve oyuncuları gündem oldu
Bu akşam izleyiciler ile buluşacak Türk sinemasının efsanevi filmlerinden biri olan Kibar Feyzo’nun konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılındaki gösterime girdiği günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kibar Feyzo’nun nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları da en çok arananlar arasında yer aldı.
KİBAR FEYZO KONUSU
Feyzo askerden döndükten sonra sevdiği Gülo’ya talip olur.
Köyde Gülo’ya başka talipler de olduğu için babası başlık parasını açık artırmaya koyar.
Sonuçta on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun sözlüsü olur.
Feyzo ise borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.
KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?
Kibar Feyzo filminin çekimleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık Mahallesi'nde çekildi.
KİBAR FEYZO OYUNCULAR KİMLER?
- Kemal Sunal - Feyzo
- Müjde Ar - Gülo
- Adile Naşit - Sakine
- Şener Şen - Maho Ağa
- İhsan Yüce - Hacı Hüso
- İlyas Salman - Bilo
- Erdal Özyağcılar - Zülfo
- Abdullah Ferah - Memo