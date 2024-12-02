Kibar Feyzo nerede çekildi? Kibar Feyzo konusu ve oyuncuları gündem oldu

02 Aralık 2024 21:30 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 21:47

Bu akşam izleyiciler ile buluşacak Türk sinemasının efsanevi filmlerinden biri olan Kibar Feyzo’nun konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Tosun Paşa filminin konusu ve oyuncuları gündem oldu

Tosun Paşa filminin konusu ve oyuncuları gündem oldu

Yeşilçam​'ın unutulmaz komedi​ filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılındaki gösterime girdiği günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kibar Feyzo’nun nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları da en çok arananlar arasında yer aldı.

KİBAR FEYZO KONUSU

Feyzo askerden döndükten sonra sevdiği Gülo’ya talip olur.

Köyde Gülo’ya başka talipler de olduğu için babası başlık parasını açık artırmaya koyar.

Sonuçta on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun sözlüsü olur.

Feyzo ise borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filminin çekimleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık Mahallesi'nde çekildi.

KİBAR FEYZO OYUNCULAR KİMLER?

Kemal Sunal - Feyzo

Müjde Ar - Gülo

Adile Naşit - Sakine

Şener Şen - Maho Ağa

İhsan Yüce - Hacı Hüso

İlyas Salman - Bilo

Erdal Özyağcılar - Zülfo

Abdullah Ferah - Memo