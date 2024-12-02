Kilisli Ömer Usta kimdir? Vedat Milor'un azarladığı lahmacuncuya yoğun ilgi

02 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:18

Kilisli Ömer Usta, son günlerde sosyal medyada ve gastronomi dünyasında gündem oldu. Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, “İstanbul’un en iyi lahmacunu” dediği restoranın sahibini eleştirdi. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Vedat Milor​, İstanbul’un en iyi lahmacunu olarak nitelendirdiği Kilisli Ömer Usta’yı ziyaret etti. Ancak, ziyaret sırasında restoran sahibinin izinsiz fotoğraf​ çekmesine tepki gösterdi. Milor, çektiği inceleme videosunda bu durumu eleştirerek restoran sahibinin tavrını değerlendirdi.

KİLİSLİ ÖMER USTA KİMDİR?

Kilis mutfağının en iyi temsilcilerinden biri olan Kilisli Ömer Usta, İstanbul’da uzun yıllardır hizmet veren velahmacun​larıyla ünlü bir restoran sahibidir. Kullandığı malzemelerin kalitesi ve özgün tarifleriyle dikkat çeken Kilisli Ömer Usta, müşteri memnuniyetine verdiği önemle tanınıyor.

Özellikle İstanbul’un farklı noktalarından gelen müşteriler, Kilisli Ömer Usta’nın lahmacunları ve eşsiz lezzetleri için restoranını tercih ediyor.

KİLİSLİ ÖMER USTA VE VEDAT MİLOR OLAYI NEDİR?

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Kilisli Ömer Usta’yı ziyaret ettiği sırada izinsiz fotoğraf çekilmesine tepki gösterdi. Milor, YouTube kanalında yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten yemek müthiş, ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle."