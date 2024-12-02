Mercedes, tekerlekteki fren sistemini kaldırıyor: Otomobillerde yeni devrim!

02 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:01

Mercedes-Benz, elektrikli araçlarda devrim yapacak yeni bir fren sistemi geliştiriyor. Tekerleklerden bağımsız hale getirilen frenler, tahrik ünitesine entegre edilerek sürüş dinamiklerini iyileştiriyor ve aracın menzilini artırıyor. Yeni sistem, daha az bakım gereksinimi ve daha fazla dayanıklılık vaat ediyor.

Mercedes-Benz​, elektrikli araç teknolojisinde çığır açacak bir yenilikle otomotiv dünyasında fark yaratmaya hazırlanıyor. Geleneksel fren sistemlerini tamamen değiştiren marka, fren mekanizmasını tekerleklerden çıkarıp tahrik ünitesine entegre eden yepyeni bir konsept üzerinde çalışıyor. Bu devrim niteliğindeki yaklaşım, performans, verimlilik ve dayanıklılık açısından önemli kazanımlar vaat ediyor.

FRENLEME ARTIK TEKERLEKLERDE DEĞİL, TAHRİK ÜNİTESİNDE

Yeni frenleme sistemi, rejeneratif frenlemeyi maksimum düzeyde kullanacak şekilde tasarlandı. Mercedes-Benz'in araştırmalarına göre, elektrikli araçlar günlük sürüşlerde yavaşlama ihtiyacının %98’ini rejeneratif frenleme ile karşılayabiliyor. Mekanik frenler ise yalnızca acil durumlarda veya maksimum fren gücüne ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek.

Yeni tasarımda, fren balataları dairesel bir yapı içinde iki diske entegre edilmiş durumda. Bu sistem, araçların köşe ağırlıklarını 90 kilogramdan fazla azaltıyor ve bu sayede sürüş dinamiklerini iyileştiriyor. Ayrıca, tekerleklerden bağımsız hale gelen frenler, tamamen kapalı aerodinamik jant tasarımlarının kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu yenilik, araçların menzilini artırma potansiyeline de sahip.

DAHA AZ BAKIM, DAHA FAZLA DAYANIKLILIK

Mercedes-Benz’in bu yeni sistemi, frenlerin tüm araç ömrü boyunca dayanıklı kalmasını hedefliyor. Kullanıcılar için düzenli bakım veya fren sistemi değişimi gibi masrafların önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor. Ayrıca, sıvı soğutmalı bir mekanizma sayesinde frenlerin soğutma ihtiyacı verimli bir şekilde karşılanacak.

TESTLER DEVAM EDİYOR, PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ MERAKLA BEKLENİYOR

Mercedes-Benz, bu yenilikçi fren konseptini hâlâ test aşamasında tutuyor. Sistem, dayanıklılık ve verimlilik açısından olumlu geri bildirimler alsa da, piyasaya sürülme tarihi henüz açıklanmış değil.