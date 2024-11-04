Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik sorunun cevabı Susuz Yaz filmi gündem oldu

04 Kasım 2024 13:24 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:27

Duhan Başar Ahmetoğlu isimli yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL’lik sorunun cevabı sosyal medyada gündem oldu. 2014'te 'En iyi 100 Türk Filmi' adıyla halk oylaması sonucunda birinci olan Susuz Yaz filmi merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru açıldı! Duhan Başar Ahmetoğlu soayal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru açıldı! Duhan Başar Ahmetoğlu soayal medyayı salladı

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Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı sinirlendiren cevap! İstiklal Marşı sorusu gündem oldu

Oktay Kaynarca​'nın sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster​'de yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu 1 milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazandı.

2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'En iyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda en iyi yapım olarak seçilen Susuz Yaz filmi vatandaşların merak konusu oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL’LİK SORUSU NE?

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu 500 bin TL değerindeki soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

1 milyon TL’lik soruda Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En iyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda hangi filmin birinci sırada yer aldığı soruldu.

Seçenekler arasından doğru cevap ise Susuz Yaz filmi oldu.

SUSUZ YAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk Sinemasının 100. yılı şerefine gerçekleştirilen En İyi 100 Türk Filmi oylaması sonucunda Türkiye'ye uluslararası arenada ilk ödülü getiren film olarak da bilinen Susuz Yaz, 22 bin 582 oyla birinci sırada yer alırken, Hababam Sınıfı ikinci, Babam ve Oğlum ise üçüncü sırada yer almıştı.

Filmde Osman (Erol Taş) kendi arazisinde çıkan su nedeniyle köylülerle çatışma halindedir. Bu su kavgası nedeniyle kardeşi Hasan da (Ulvi Doğan) hapse düşmüştür. Osman'ın niyeti ise hem suya hem de yengesi Bahar'a (Hülya Koçyiğit) sahip olmaktır.

Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı filmin senaryosunu yine Metin Erksan, Necati Cumalı'nın 1962'de yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlayıp yazmıştır.

SUSUZ YAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Koçyiğit - Bahar (ses. Alev Koral)

Ulvi Doğan - Hasan (ses. Sadettin Erbil)

Erol Taş - Kocabaş Osman (ses. Sami Ayanoğlu)

Hakkı Haktan - Veli Sarı (ses. Mümtaz Ener)

Yavuz Yalınkılıç - Köylü

Alaettin Altıok

Zeki Tüney - Köylü

Yavuz Yalınkılıç - (ses. Osman Alyanak)

Niyazi Er - Ağır ceza üyesi

Ercan Yazgan - Mahkûm

Adnan Uygur

Selahattin Genç

Hamit Türker