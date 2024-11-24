Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza’da kaç cinayet işlendiği soruldu
ATV'nin sevilen yarışma programında Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov’un roman boyunca işlediği cinayetlerin sayısı soruldu.
Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 23 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde 300 bin TL’lik sorunun cevabı merak uyandırdı.
RASKOLNİKOV SUÇ VE CEZA’DA KAÇ CİNAYET İŞLEDİ?
Son bölümde yarışmacıya sorulan 300 bin TL değerindeki "Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.
“Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?” sorusunun şıkları şöyle sıralandı.
- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4
300 BİN TL’LİK SORUNUN CEVABI NE?
300 bin TL değerindeki "Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" sorusunun cevabı B şıkkı olacaktı.
Suç ve Ceza’nın kahramanı Raskolnikov, roman boyunca 2 kez cinayet işliyor.