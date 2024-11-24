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Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza’da kaç cinayet işlendiği soruldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Kasım 2024 23:40 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 23:57
Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza’da kaç cinayet işlendiği soruldu

ATV'nin sevilen yarışma programında Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov’un roman boyunca işlediği cinayetlerin sayısı soruldu.

Oktay Kaynarca​'nın sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster​ yarışmasının 23 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde 300 bin TL’lik sorunun cevabı merak uyandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza’da kaç cinayet işlendiği soruldu - 1. Resim

RASKOLNİKOV SUÇ VE CEZA’DA KAÇ CİNAYET İŞLEDİ?

Son bölümde yarışmacıya sorulan 300 bin TL değerindeki "Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

“Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?” sorusunun şıkları şöyle sıralandı.

  • A: 1
  • B: 2
  • C: 3
  • D: 4

Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza’da kaç cinayet işlendiği soruldu - 2. Resim

300 BİN TL’LİK SORUNUN CEVABI NE?

300 bin TL değerindeki "Suç ve Ceza adlı romanda başkarakter Raskolnikov roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" sorusunun cevabı B şıkkı olacaktı.

Suç ve Ceza’nın kahramanı Raskolnikov, roman boyunca 2 kez cinayet işliyor.

Sıkça Sorulan Sorular
İlk kez 1866'da yayınlandı.

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Kaynak: TGRT Haber
Oktay Kaynarcakim milyoner olmak ister

300
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