Kasım 2024 kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyon verileri açıklandı

04 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:13

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Kasım 2024 kira artış oranları da belli oldu. Temmuz 2024'te sona eren sınırlama, kira piyasasında fahiş zamların yapılmasına ve piyasada dalgalanmaya sebep olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında bir önceki ayın enflasyon​ verilerini paylaşıyor. Bu veriler, kira fiyatları gibi birçok sektörde fiyatlandırma politikalarının belirlenmesinde rol oynuyor.

Eylül’de, TÜFE​ aylık %2,97, yıllık ise %49,38 oranında artış göstermişti. Kira artış oranı Ekim ayında %63.47 olarak açıklanmıştı.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

KASIM 2024 KİRA ZAMMI ORANI YÜZDE KAÇ?

Peki, Kasım ayı kira artış oranı belli oldu mu? Yeni kira zammı ne zaman, saat kaçta belli olacak?

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24 arttı, aylık %1,29 arttı.

Buna göre; Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62,02 olmasının ardından yüzde 62,02 olarak uygulanacak.

2024 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Artış Oranı: %62,02

Kira Artışı: 6.202,00 TL

Yeni Kira Tutarı: 16.202,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 194.424,00 TL