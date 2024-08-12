Kıraç Galvaniz halka arzı 1.1 milyon katılım halinde 25 lot verecek

12 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:51

TCKRC hisse kodu ile satışa çıkacak olan Kıraç Galvaniz halka arzının tarihleri duyurulurken yatırımcılar hissenin vereceği lot miktarını araştırmaya başladı.

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Hissenin sonuçları henüz açıklanmazken tahmini lot miktarı şöyle:

300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL)

700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL)

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Bireysele eşit dağıtım yapacak olan halka arz, katılım endeksine uygun olarak talep toplarken fonu kullanacağı alanlar şöyle oldu:

%45 Devam eden tesis ve makine yatırımları

%40 İşletme sermayesi

%15 Finansal borç ödemeleri

Halka arz açıklığı %26,47 olurken büyüklüğü 1 Milyar TL oldu. T1-T1 bakiye kullanılamazken arz iskontosu %27 olarak belirlendi.

KIRAÇ GALVANİZ TCKRC HANGİ BANKALARDA VAR?

Hisseyi satın almak isteyenler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alım yapabilirken 24,00 TL'den satışa sunuldu.

Kıraç Galvaniz'in talep toplama tarihleri 14 -15 Ağustos olarak açıklanırken kodu TCKRC olarak belirlendi.