Kıraç Galvaniz halka arzı TCKRC hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak satışa çıkıyor

12 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:46

TCKRC hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin başvurusu onaylanırken hangi bankalarda var, fiyatı nedir merak edildi.

SPK tarafından onaylanan hisselerden biri olan Kıraç Galvaniz'in bilgileri paylaşıldı.

KIRAÇ HALKA ARZI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hisse, 14 - 15 Ağustos tarihlerinde talep toplamasının ardından sürecin ardından işlem görecek.

TCKRC KAÇ LOT VERİR?

24.00 TL'den satışa çıkacak olan hissenin kaç lot vereceği belli olmazken tahmini miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL)

700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL)

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, FİYATI NEDİR?

Hisse katılım endeksine uygun olarak talep toplayacakken 24.00 TL'den satışa çıkacak. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecekken TCKRC kodunu kullanacak.