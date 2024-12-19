Kırklarelispor - Adana Demirspor maçının hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu

19 Aralık 2024 14:08 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:14

ZTK'da 4. tur eleme maçlarının tamamlanmasının ardından 17 Aralık'ta 5. tur maçları başlamıştı. 17,18,19 Aralık tarihlerinde oynanan maçlar sonrasında grup müsabakaları başlayacak. Kırklarelispor - Adana Demirspor maçının yayınlandığı kanal da belli oldu.

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Futbolseverlerin yakından takip ettiğiZiraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken bugün birçok karşılaşma oynanacak. Merakla beklenen maçlardan biri ise Kırklarelispor - Adana Demirspor​ müsabakası oldu.

TFF maçın yayınlandığı kanalı ve saati duyurdu.

KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

19 Aralık Perşembe günü 14.30'da başlayacak olan Kırklarelispor - Adana Demirspor müsabakası A Spor​ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Taraftarlar A Spor kanalından müsabakayı canlı olarak izleyebilecek.

ZTK'DA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19 Aralık Perşembe günü oynanacak olan Türkiye Kupası müsabakaları şöyle:

13:00 | İskenderunspor - Hatayspor | A Spor

14:30 | Kırklarelispor - Adana Demirspor | A Spor

17:00 | 24 Erzincanspor - Çorum FK | A Spor

20:00 | Bucaspor - Göztepe | A Spor