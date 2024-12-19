Kırklarelispor - Adana Demirspor maçının hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu
ZTK'da 4. tur eleme maçlarının tamamlanmasının ardından 17 Aralık'ta 5. tur maçları başlamıştı. 17,18,19 Aralık tarihlerinde oynanan maçlar sonrasında grup müsabakaları başlayacak. Kırklarelispor - Adana Demirspor maçının yayınlandığı kanal da belli oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiğiZiraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken bugün birçok karşılaşma oynanacak. Merakla beklenen maçlardan biri ise Kırklarelispor - Adana Demirspor müsabakası oldu.
TFF maçın yayınlandığı kanalı ve saati duyurdu.
KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
19 Aralık Perşembe günü 14.30'da başlayacak olan Kırklarelispor - Adana Demirspor müsabakası A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Taraftarlar A Spor kanalından müsabakayı canlı olarak izleyebilecek.
ZTK'DA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19 Aralık Perşembe günü oynanacak olan Türkiye Kupası müsabakaları şöyle:
13:00 | İskenderunspor - Hatayspor | A Spor
14:30 | Kırklarelispor - Adana Demirspor | A Spor
17:00 | 24 Erzincanspor - Çorum FK | A Spor
20:00 | Bucaspor - Göztepe | A Spor