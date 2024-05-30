Kirli Sepeti dizisinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner diziden ayrıldı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 20:00 - Güncelleme : 30 May 2024 19:34
Kirli Sepeti dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Başarılı yapımın önemli karakterleri Feyyaz ve Nergis diziden ayrılıyor. İşte detaylar...
NOW’ın sevilen dizisi Kirli Sepeti'nden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.
MedYapım’ın imzasını taşıyan ve Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni sezon hikâyesi büyük değişikliklerle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin ikinci sezonunda, sitedeki bazı zengin ailelerin hikayeleri sona eriyor.
İlk sezonda da yaşanan oyuncu ayrılıkları nedeniyle hikâye değişikliklerine gidilmişti.
İkinci sezonda ise üçüncü kez senaryo değişikliği yapılacak.
Bu değişiklikler doğrultusunda, dizinin Feyyaz karakterine hayat veren Serhat Kılıç ve Nergis karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner projeden ayrıldı.
Yeni sezon, bu ayrılıklarla birlikte bambaşka bir yön alacak.
Kaynak: TGRT Haber