Kırtasiye yardımları 1 Eylül’den itibaren başlayacak

28 Ağustos 2024 13:35 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:38

Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere destek amaçlı verilen 300 lira kırtasiye yardımı, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında banka hesaplarına yatacak.

KIRTASİYE YARDIMI NEDİR?

Kırtasiye yardımı, hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olan ailelerin çocuklarıyla şehit ve gazi çocukları gibi özel durumu olan bireylere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bir destektir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine verilen kırtasiye yardımı, her yıl okul döneminin başlarında hesaplara yatmakta.

Yılda bir kez yatırılan kırtasiye yardımı 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında PTT veya banka hesaplarına ödenecek.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından veya belediyelerin sosyal yardım birimlerinden yapılabilmekte.

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kırtasiye yardımı şu kişilere verilmektedir;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin,

Sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI KAÇ KEZ ALINIR?

Ekonomik olarak zor durumda olan ailelerin çocuklarının okul ihtiyacını karşılayabilmesi için verilen kırtasiye yardımı yılda bir kez verilmekte.