Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

02 Aralık 2024 13:16 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:19

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Pazar günü itibarıyla başladı. Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğuna uymayanlara kesilecek cezalar belli oldu.

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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini korumak amacıyla belirli dönemlerde kış lastiği​ uygulaması zorunlu tutuluyor. Ticari araçlara zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçları kapsamıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği takmayan ticari araçlara 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

2025 yılında kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu tutuluyor. Can ve mal güvenliğini korumak isteyen hususi araçlar için ise kış lastiği uygulaması hayati önem taşıyor.

Aynı zamanda kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği zorunludur.

HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor.