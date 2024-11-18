Kış lastiği zorunluluğu uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu! 2024 lastik fiyatları da gündeme geldi

18 Kasım 2024 09:27 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:47

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bulunurken bu yıl başlangıç tarihi belirlendi. Milyonlarca araç sahibi ise lastik değiştirme ücretlerini de araştırmaya başladı. Yapılan duyuruya göre kış lastiği zorunluluk uygulamasının başlayacağı tarih netleşti.

Kış lastiği fiyatları bu yıl zorlayacak! Yoğunluk başladı: Takmayana yüksek cezalar var

Kış lastiği fiyatları bu yıl zorlayacak! Yoğunluk başladı: Takmayana yüksek cezalar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında uygulanacak olan zorunlu kış lastiği​ uygulamasının başlamasına kısa süre kaldı. Her gün binlerce kişi araçları ile yollara çıkıyor.

Trafikte güvenliği sağlamak için uygulanan kış lastiği uygulamasının tarihiyle beraber lastik fiyatlarının ne kadar olduğu da araştırıldı.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 TL olurken kış lastiği uygulaması ticari araçlar için 1 Aralık​'ta başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ve 1 Nisan aralığında kış lastiği zorunludur.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR, ZORUNLU MU?

Araç sahipleri 1 Aralık ile 1 Nisan aralığında kış lastiği takma zorunluluğundadır. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluğu olurken özel otomobillerde yasal zorunluluk bulunmuyor.

Kış lastiği zorunlu olması halinde araçlarında kış lastiği kullanmayanlara 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Cezalar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600,

15 ve 16 inç jantlar için 750,

17 inç jantlar için 850,

18 inç jantlar için 950,

19 inç jantlar için 1100,

20 ve 21 inç jantlar için ise 1250 TL olarak belirlendi.