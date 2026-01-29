Kışın dondurucu soğuklarında ısınmaya çalışırken hayatınızı riske atmayın: İşte yapılmaması gereken hatalar

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizin büyük bir bölümü, kar, fırtına ve sağanak gibi hava koşullarının etkisi altına girdi. Her ne kadar son yıllarda kış aylarında genel bir ısınma eğilimi görülse de aniden bastıran soğuk hava dalgaları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Isı pompası gibi aşırı soğuklara uygun olmayan ısıtma sistemlerine sahip evlerde ise sıcaklığı konforlu bir seviyede tutmak neredeyse imkansız hale geliyor. Tam da bu noktada birçok kişi ısınmak için alternatif yöntemlere başvuruyor. Ancak uzmanlar, elektrikli battaniye gibi zararsız çözümlerin yanı sıra, fırını yakarak odayı ısıtmak gibi gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek hatalara karşı uyarıyor.

İşte hava ne kadar soğuk olursa evinizi ısıtırken asla yapmamanız gereken hatalar.

SESSİZ KATİL KARBONMONOKSİTE DİKKAT

Soğuk havalarda evi ısıtmak için yapılan en büyük yanlışların başında fırın veya ocak kullanımı geliyor. Uzmanlara göre bu cihazları ısınma amacıyla kullanmak yangın riskini artırdığı gibi insanları "sessiz katil" olarak bilinen karbonmonoksit gazına maruz bırakabiliyor.

Aynı tehlike, dışarıda kullanılması gereken ızgaralar ve diğer dış mekan aletleri için de geçerli. Bahçede veya verandada durması gereken ızgarayı içeri almak, fırını ısınmak için kullanmak kadar büyük bir tehlike arz ediyor ve kesinlikle denenmemesi gerekiyor.

ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANIRKEN MESAFE KURALI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Merkezi ısıtmanın yetersiz kaldığı durumlarda elektrikli ısıtıcılar güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak doğru kullanılması şart. Yanıcı özellikteki eşyaların ısıtıcıdan en az 1 metre uzakta tutulması gerekiyor. Ayrıca odadan çıkarken veya uyumaya giderken ısıtıcının mutlaka kapatılması tavsiye ediliyor.

ŞÖMİNE VE GAZYAĞI ISITICILARINDA BAKIM ŞARTI

Ek ısınma kaynağı olarak şömine veya odun sobası kullanmayı planlayanların da yanıcı nesneleri mümkün mertebe ateşten uzak tutması gerekiyor. Cihazların kullanılmadan önce gerekli temizlik ve kontrollerinin yapılması da güvenlik açısından çok önemli.

Eski moda görünse de hala satılan ve kullanılan gazyağı ısıtıcıları için de ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonui cihazlarda benzin değil mutlaka 1-K sınıfı gazyağı kullanılması gerektiğini belirtiyor. Yakıt ikmalinin dışarıda yapılması, fitilin iyi durumda tutulması ve ısıtıcının yalnızca iyi havalandırılan alanlarda çalıştırılması gerektiği ifade ediliyor.