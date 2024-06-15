Kızıl Goncalar dizisinin Affan'ı Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Firaz rolü ile Nursema’nın partneri olacak

15 Haziran 2024 20:54 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 20:23

Gold Film’in popüler dizisi “Kızılcık Şerbeti” yeni sezon için güçlü bir oyuncu kadrosu bir araya getiriyor.

Kızıl Goncalar dizisinde Affan rolüyle büyük beğeni toplayan Batuhan Yüzgüleç, “Kızılcık Şerbeti”ne transfer oldu.

Yüzgüleç, dizide Firaz karakterini canlandıracak ve Nursema'nın (Ceren Karakoç) partneri olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ KADRODA KİMLER VAR?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde 4 oyuncunun ayrıldığı ve 5 yeni oyuncunun katıldığı belirtildi.

İlk olarak Şebnem Bozoklu'nun katılımıyla dikkat çeken dizinin yeni yıldızlarından biri de Batuhan Yüzgüleç oldu.

Yüzgüleç, dizideki performansıyla merak uyandırıyor.

“Kızılcık Şerbeti”nin yeni sezonunda yanıt bulacak. Batuhan Yüzgüleç'in diziye katılımıyla birlikte heyecan daha da artacak.