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Kızıl Goncalar haftaya sezon finali yapacak, diziden 2 oyuncu ayrılıyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 23:23 - Güncelleme : 13 May 2024 23:31
Kızıl Goncalar haftaya sezon finali yapacak, diziden 2 oyuncu ayrılıyor

NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, önümüzdeki hafta sezon finali yapacak ve iki oyuncu diziden ayrılacak. Peki, Kızıl Goncalar dizisinden kim ayrılıyor? İşte detaylar...

Kızıl Goncalar, önümüzdeki hafta 19. bölümüyle sezon finali yapacak.

Ömür Atay'ın yönettiği ve Şükrü Necati Şahin'in yazdığı dizinin sezon finali bölümünde, Cüneyt'in babası Vahit'in dizide yer alacağı öğrenildi.

Ancak, sevilen diziden üzücü bir ayrılık haberi de geldi.

Kızıl Goncalar haftaya sezon finali yapacak, diziden 2 oyuncu ayrılıyor - 1. Resim

Ayza karakterine hayat veren Melisa Doğu ve Ayza'nın oğlu Affan'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç, diziden ayrılıyorlar.

Kızıl Goncalar'ın sezon finali, hem dizinin hayranlarını heyecanlandırırken hem de ayrılacak oyuncuların sevenlerini üzecek. 

Kaynak: TGRT Haber
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