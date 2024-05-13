Kızıl Goncalar haftaya sezon finali yapacak, diziden 2 oyuncu ayrılıyor

13 May 2024 23:23 - Güncelleme : 13 May 2024 23:31

Kızıl Goncalar, önümüzdeki hafta 19. bölümüyle sezon finali yapacak.

Ömür Atay'ın yönettiği ve Şükrü Necati Şahin'in yazdığı dizinin sezon finali bölümünde, Cüneyt'in babası Vahit'in dizide yer alacağı öğrenildi.

Ancak, sevilen diziden üzücü bir ayrılık haberi de geldi.

Ayza karakterine hayat veren Melisa Doğu ve Ayza'nın oğlu Affan'ı canlandıran Batuhan Yüzgüleç, diziden ayrılıyorlar.

Kızıl Goncalar'ın sezon finali, hem dizinin hayranlarını heyecanlandırırken hem de ayrılacak oyuncuların sevenlerini üzecek.