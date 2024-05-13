Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası Vahit'i Tolga Tekin oynayacak

13 May 2024 23:57 - Güncelleme : 14 May 2024 00:03

Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı ve Ömür Atay'ın yönettiği Kızıl Goncalar, haftaya sezon finali yapacak.

Sezon finali öncesi dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Tolga Tekin, Gold Film imzalı diziye dahil oluyor.

Tolga Tekin, Vahit rolü ile Cüneyd'in babası olarak diziye dahil olacak.

Tolga Tekin, 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden, 1996 yılında mezun oldu.

Bizim Evin Halleri, Deniz Yıldızı ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok dizide yer aldı.