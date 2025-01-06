Kızıl Goncalar'ın bu akşam neden olmadığı belli oldu! Eski bölümü tekrar yayınlanacak

06 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:12

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Şerif Erol, Selen Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bugün yayınlanmadı. Dizinin yayınlanmasının ardından izleyiciler Kızıl Goncalar bitti mi, neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yılbaşı haftası nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

Kızıl Goncalar dizisi her hafta pazartesi günü NOW TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerini endişelendirdi.

Kızıl Goncalar dizisinin final yapıp yapmadığı gündem oldu.

KIZIL GONCALAR VAR MI, YOK MU?

Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

Kanal tarafından paylaşılan yayın akışına göre dizinin bir önceki hafta yayınlanan 33. bölümü tekrardan ekranlara gelecek.

NOW TV 8 Ocak 2025 Pazartesi akşamı yayın akışı ise şöyle:

19:00 Haber

20:00 Kızıl Goncalar (Tekrar)

23:45 Şakir Paşa Ailesi

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanallar genel olarak yılbaşı haftalarında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor.

Oyuncular tatile gittiği için dizilerin yayınlanması gereken saatte tekrar bölümleri veya başka programlara yayın akışında yer veriliyor.

Kızıl Goncalar dizisinin de bu sebepten dolayı bu akşam yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

Yeni bölümün ise 13 Ocak 2025 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği, kanal tarafından yayınlanacak fragmanın ardından kesinleşecek.