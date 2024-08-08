Kızıl Goncalar'ın ekranlara ne zaman geri döneceği belli oldu

08 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:24

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay'ın oturduğu dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Eylül ayında çekimlerine başlanacak olan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ortaya çıktı.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonu 30 Eylül'de başlayacak.

Dizinin yeni sezonundan önce 2 bölüm stok yapılması planlanıyor.

KIZIL GONCALAR İKİNCİ SEZONDA NE OLACAK?

Kulis bilgilerine göre Kızıl Goncalar dizisinin ikinci sezonunun ilk bölümünde zaman atlaması yaşanacak.

Özgü Namal'ın oynadığı Meryem karakterinin hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaşı diziye dahil olacak.

Yeni gelecek olan karakterin adı ve kim tarafından oynanacağı ise henüz belli değil.