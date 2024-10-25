Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? 25 Ekim yayın akışı belirlendi

25 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:55

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan devam ederken kadroya güçlü oyuncular katılmaya devam ediyor. TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain saldırı sonrasında diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündeme geldi.

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28 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti​, Cuma​ günleri izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen projelerden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı da seyircinin gündeminde yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI 25 EKİM?

25 Ekim Show TV​ yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. 23 Ekim günü TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısından dolayı diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı almıştı.

25 Ekim akşamının yayın akışına göre ise Kızılcık Şerbeti ekranlara gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 EKİM CUMA

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

00.15 Kalpazan

02.30 Bahar

05.00 Kızılcık Şerbeti

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanırken 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.