Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? 25 Ekim yayın akışı belirlendi
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan devam ederken kadroya güçlü oyuncular katılmaya devam ediyor. TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain saldırı sonrasında diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündeme geldi.
28 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, Cuma günleri izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen projelerden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı da seyircinin gündeminde yer aldı.
KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI 25 EKİM?
25 Ekim Show TV yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. 23 Ekim günü TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısından dolayı diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı almıştı.
25 Ekim akşamının yayın akışına göre ise Kızılcık Şerbeti ekranlara gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 EKİM CUMA
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Kalpazan
02.30 Bahar
05.00 Kızılcık Şerbeti
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizinin kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler yer alıyor. Kızılcık Şerbeti cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanırken 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.