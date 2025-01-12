Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü? Yeni bölümün fragmanının ardından gündem oldu

12 Ocak 2025 18:31 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:45

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangında Nilay karakteri ağır yaralandı. Dizinin hayranları tarafından Nilay öldü mü sorusu gündeme geldi. Nilayın durumu ilerleyen bölümlerde belli olacak. Karakteri oynayan ünlü oyuncu Feyza Civelek açıklama yaptı.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin bir önceki bölümünde yangın çıkmıştı.

Son yayınlanan bölümde yangında "Görkem", babası "Resul Bey" ve kim olduğu bilinmeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Nilay karakteri ise yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Dizinin son bölümünde gelen telefon üzerine herkes hastaneye gitti.

Nilay karakterinin ölüp ölmediği dizinin 84. bölümünde belli olacağı tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ FEYZA CİVELEK NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde dizi ile ilgili yaptığı açıklamada "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Feyza Civelek'in henüz diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

Dizinin son yayınlanan fragmanında da Nilay karakterine yer verilmedi. İlerleyen günlerde yayınlanacak olan fragmanların ardından yeni bir bilgi ortaya çıkarsa haberimizi güncelleyeceğiz.