Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’den veda pişmanlığı

10 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 12:38

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne Giray karakteri olarak giren ve tartışmalara sebep olan senaryo akışı nedeniyle diziden çıkarılan Kaan Taşaner ayrılık sonrası açıklamada bulundu.

Kızılcık Şerbeti​ 3. sezonuyla da kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Diziye ikinci sezonda dahil olan oyuncu​ Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda yer alan Şebnem Dönmez'in önümüzdeki günlerde Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği gündeme gelmişti.

Bu ayrılıklar dizinin sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken Kaan Taşaner bu kararla ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

"BENİM İSTEDİĞİM YERE EVRİLMEDİ"

Taşaner yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hikâyenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer."

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 Antalya doğumlu Türk dizi​ ve tiyatro oyuncusudur.

Konya Süleyman Demirel Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı. Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı diziyle canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti.

2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı yapımda, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırdı. Taşener, 2014 yılının Aralık ayında Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı.

Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında Rengarenk adlı dizide oynadı.

Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.