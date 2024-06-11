Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Meri karakteri ile Şebnem Bozoklu diziye dahil olacak

11 Haziran 2024 21:24 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 20:41

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda büyük bir sürpriz yaşanacak.

Gold Film imzalı dizinin kadrosuna, ülkemizin en değerli kadın oyuncularından Şebnem Bozoklu dahil oluyor.

Yapımcı Faruk Turgut ile el sıkışan Bozoklu, dizide Meri karakterini oynayacak.

Şebnem Bozoklu, dizide başrol karakterlerinden Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzeni olacak.

Meri karakteri ile diziye farklı bir dinamizm katacak olan Bozoklu, yeni sezonun ilk haberi olarak açıklandı.

Ayrıca diziye dört yeni önemli oyuncunun daha katılacağı bildirildi.

Henüz diğer yeni oyuncular hakkında bir açıklama gelmedi.