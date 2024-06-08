'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

08 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 11:15

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin sezon finali son dönemin en heyecanlı sezon finalleri arasında yerini aldı. Yeni sezon öncesi diziden ayrılıklar da yaşandı. Serkan Tınmaz, Yiğit Kirazcı, Selin Türkmen’in ardından Müjde Uzman da ekipten ayrıldı. Uzman sosyal medya hesabından sevenlerine şu notu düştü:

'BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ, YOLCULUK ÇOK GÜZELDİ'

“Alev… Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde…"