Tgrt Haber
Haberler>Magazin>'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
08 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 11:15
&#039;Tükendim&#039; açıklaması gündem olmuştu: Kızılcık Şerbeti&#039;ne veda etti

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman sevenlerine veda etti. Uzman sosyal medyadan paylaşımda bulunarak “Olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu” ifadelerini kullandı.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin sezon finali son dönemin en heyecanlı sezon finalleri arasında yerini aldı. Yeni sezon öncesi diziden ayrılıklar da yaşandı. Serkan Tınmaz, Yiğit Kirazcı, Selin Türkmen’in ardından Müjde Uzman da ekipten ayrıldı. Uzman sosyal medya hesabından sevenlerine şu notu düştü:

'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Kızılcık Şerbeti'ne veda etti - 1. Resim

'BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ, YOLCULUK ÇOK GÜZELDİ'

“Alev… Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde…"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...