Emir Can İğrek klibinde Kızılcık Şerbeti sürprizi! Saatler içinde rekor kırdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:52
Şarkıcı Emir Can İğrek’in yeni şarkısı Bir Karanfil’in klibinde Kızılcık Şerbeti’nin oyuncusu Sıla Türkoğlu yer aldı.
Emir Can İğrek uzun bir aranın ardından yeni şarkısının sevenleriyle buluşturdu. Sosyal medyada trend olan şarkının video klibinde ise Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu yer aldı.
SILA TÜRKOĞLU, EMİR CAN İĞREK'İN KLİBİNDE
Dün gece yayınlanan video klip, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bugün sezon finali yapacak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sıla Türkoğlu'nun da yer aldığı klip, beğeni topladı.
Kaynak: TGRT Haber