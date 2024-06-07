Emir Can İğrek klibinde Kızılcık Şerbeti sürprizi! Saatler içinde rekor kırdı

07 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:52

Sıla'dan depremzedelere anlamlı hareket! 30.000 bin kişiye konser verdi

Sıla'dan depremzedelere anlamlı hareket! 30.000 bin kişiye konser verdi

Burcu Kara apar topar ameliyata alındı! "Riskleri vardı''

Burcu Kara apar topar ameliyata alındı! "Riskleri vardı''

Emir Can İğrek uzun bir aranın ardından yeni şarkısının sevenleriyle buluşturdu. Sosyal medyada trend olan şarkının video klibinde ise Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu yer aldı.

SILA TÜRKOĞLU, EMİR CAN İĞREK'İN KLİBİNDE

Dün gece yayınlanan video klip, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bugün sezon finali yapacak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Sıla Türkoğlu'nun da yer aldığı klip, beğeni topladı.