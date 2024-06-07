Sıla'dan depremzedelere anlamlı hareket! 30.000 bin kişiye konser verdi

07 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:05

Sıla Gençoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan depremde büyük hasar alan Hatay'da dün akşam konser verdi. 30.000 bin aşkın kişinin kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşayan sanatçı, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

SILA GENÇOĞLU, HATAY'DA ÜCRETSİZ KONSER VERDİ

Sıla Gençoğlu Hatay'da dün akşam ücretsiz konser verdi. Binlerce kişiyle sevilen şarkılarını söyleyen Sıla, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Sıla konserde bir depremzedenin kendisine yazdığı mektubu da okudu.