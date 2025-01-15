Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın saati belli oldu

15 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:00

THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta karşılaşmaları kapsamında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko bugün (15 Ocak 2025 Çarşamba) THY Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında Kızılyıldız deplasmanına çıkacak.

Kızılyıldız ligde oynadığı son 4 karşılaşmanın hepsinden galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Sırbistan ekibinin galibiyet serisini bozmak için parkeye çıkacak.

Taraftarlar tarafından ise Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Rain Peerandi, Thomas Bissuel hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son iki haftadır çıktığı karşılaşmalardan galibiyet ile ayrılıyor. Son 6 maçta ise sadece 3 mağlubiyet aldı.

Kızılyıldız ise ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde parkeden galibiyet ile ayrıldı.

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde bulunan "Belgrad Arena"da oynanacak olan Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko karşılaşması S Sport tarafından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım tarihleri boyunca THY Avrupa Ligi'nde toplam 19 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 12'sinde Fenerbahçe parkeden galibiyet ile ayrıldı.

Son 5 karşılaşmada ise Kızılyıldız'ın 3 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor.