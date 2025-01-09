THY Euroleague'de Fenerbahçe fırtınası: Alba Berlin'i 17 farkla geçti!
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 20. hafta maçında sahasında karşılaştığı Alman ekibi Alba Berlin’i 90-73 mağlup ederek 12. galibiyetini elde etti...
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko ile Almanya'nın Alba Berlin takımı karşılaştı. Temsilcimiz Alman ekibi Alba Berlin’i 90-73 mağlup etmeyi başardı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Saso Petek (Slovenya)
Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes 14, Sertaç Şanlı 18, Marko Guduric 14, Skylar Mays 4, Bonzie Colson 10, Devon Hall 2, Tarık Biberovic 8, Dyshawn Pierre 9, Nicolo Melli 9, Khem Birch 2, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Alba Berlin: William McDowell-White 9, Tim Schneider 6, Gabriele Procida 14, David McCormack 4, Matt Thomas 13, Yannick Wetzell 7, Malte Delow 10, Matteo Spagnolo 2, Elias Jose Rapieque 2, Martin Hermannsson 6, Jonas Mattisseck
Başantrenör: Israel Gonzalez
1. Periyot: 16-11 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 37-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 61-60 (Fenerbahçe lehine).