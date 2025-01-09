Vedat Muriqi'den Fenerbahçe açıklaması!

09 Ocak 2025 20:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 20:49

Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertli takıma dönüş yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü, çıkan iddialara dair açıklamalarda bulundu. Muriqi, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

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La Liga​ temsilcilerinden Mallorca​'da oynayan ve geçmişte Fenerbahçe formasını da terleten Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekibe dönüşüyle ilgili gündeme gelen iddialara açıklık getirdi. Muriqi, Süper Lig​'deki şampiyonluk mücadelesi hakkında da dikkat çeken yorumlarda bulundu.

VEDAT MURİQİ FENERBAHÇE​'YE DÖNECEK Mİ?

"Fenerbahçe'ye geri dönmek ister misin?" sorusunu cevap veren Muriqi, "Tabii ki. Profesyonel futbolculuğuma Türkiye'de başladım. Rize, Giresun, Gençlerbirliği benim için çok değerli. Bir daha fırsatımız olursa, eşimle ailemle düşünüp karar veririz. Fenerbahçe'nin yeri tabii ki. İlk defa büyük kulüpte oynama fırsatı yakaladım. Kısa olsa da güzel anılar biriktirdim. Bireysel açıdan iyi performans yakaladım. Kosova'da da takip ediliyor Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin yeri bende apayrı. Bana Avrupa kapısını açan, Vedat Muriqi olmamı sağlayan kulüplerden birisi" sözleriyle sarı-lacivertlilere açık kapı bıraktı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR MU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan futbolcu, "Puan farkı 8. Oyun olarak Galatasaray bir tık üstün oynuyor. Okan Hoca'nın da etkisi var. Kadro kalitesi olarak her iki takım eşit. Fenerbahçe'nin alacağı seri galibiyetlerle puan farkını kapatacağını düşünüyorum" dedi.

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hakkında da konuşan Vedat Muriqi, "Arda Güler ile aynı takımın formasını giydim. Bu akşam Arda Güler ile karşılaşacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olabilir. Yaşı çok genç. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Allah yolunu açık etsin. Her şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.