Kocaeli Gebze, Gölcük ve Kartepe'de elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek
17 Eylül günü için planlanan arıza ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nde birçok ilçede kesinti yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren geçerli olan Gölcük, İzmit, Kartepe elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.
Bugün Gebze, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşların gündeminde ise elektriklerin ne zaman geleceği yer aldı.
SEDAŞ, gün içerisinde yapılması planlanan arıza ve bakım çalışmalarını önceden duyurdu.
KOCAELİ GEBZE, GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 EYLÜL
Gebze'de 324. SK., 325. SK., 325/1. SK., 326., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 327., 327. SK., 327/1., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329. SK., 329/1. SK., 329/3. SK., 335., 335. SK., 336. SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., YENİ BAĞDAT Caddesi'nde arıza 11.00'e kadar devam edecek.
303. SK., 307/1. SK., 308., 308. SK., 309., 309. SK., 310. SK., 311., 311. SK., 312/2. SK., 313. SK., 313/1., 313/1. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/3. SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL Caddesi'nde ise 16.00'ya kadar devam edecek.
Gebze 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. sokak bölgelerinde 17.00'de sonlanacak.
Gölcük 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., 223/1. SK., 226. SK., 233. SK., 265., 269. SK., 3322., 715. SK., 716. SK., 850. SK, 853., 853. SK., 854. SK., 856. SK., 858., 860., 861. SK., 862. SK., 863. SK., 9., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK, BAĞ YOLU SK., BAĞLAR CD, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. bölgelerinde arıza çalışmaları 17.00'de sonlanacak.
İZMİT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Bugün İzmit'te çalışmalar şöyle belirlendi:
CEMRE, CEMRE Sokak için 13.00 olarak belirlenen saat BENGÜ SK., MESUT TEKKE SK., MÜCAHİT Sokak için 19.00 olarak belirlendi.
AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER bölgesinde ise 15.00'te sona erecek.
KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bugün AKTIF, AKTİF CD., ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., ENDER, ENDER SK., GELİBOLU CD., GÜNEŞ CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., VATAN, VATAN CD., ZEYTİNLİ bölgesinde 17.00'de sona erecek.
KOCAELİ BAŞİSKELE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Bugün 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., AZİZ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENGİZHAN SK., CENNET SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇISEM, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DERELİ SK., DİLEK SK., DURU SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ERKIN, ERSEN SK., ERTUĞ SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., GÜVEN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., IBNI SINA, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKIN, MEKİN SK., MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA, SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. bölgelerinde kesinti 17.30'a kadar devam edecek.