Kocaeli’de okullar tatil mi? 7 Şubat Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

06 Şubat 2025 19:08 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 19:09

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de okullar son dakika kararı ile tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 6 Şubat Perşembe günü Kocaeli Valiliği tarafından okulların tatil edildiği açıklandı. Gözler 7 Şubat Cuma günü için Kocaeli’deki okulların tatil olup olmadığı açıklamasına çevrildi. Kocaeli'de kar yağışının sürmesi beklenirken, eğitim öğretime 1 gün ara verilmesi kararının ardından, kamu kurumlarındaki bazı çalışanlar idari izinli sayıldı. Kar tatili haberleri, valiliklerin son dakika açıklamalarıyla netleşmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Kocaeli'de 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil edilirken, 7 Şubat Cuma günü için gözler resmi açıklamada.

KOCAELİ 7 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 6 Şubat 2025 Perşembe günü etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar bir gün süreyle tatil edilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma riski ve kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi nedeniyle eğitime ara verildiği belirtilmişti.

7 Şubat Cuma günü için ise henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Yetkililer, hava durumunu ve yol koşullarını değerlendirerek karar alacak. Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KOCAELİ VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Kocaeli Valiliği, 6 Şubat 2025 Perşembe günü için eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilmişti.

7 Şubat 2025 Cuma günü için ise Valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının devam etmesi durumunda yeni bir değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Kamuoyuna duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

7 ŞUBAT CUMA KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 6 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, 7 Şubat Cuma günü için tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, hava koşullarının takip edildiği ve gerekli değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

Öğrenci ve velilerin beklediği resmi duyuru henüz yapılmadı. Kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmesi durumunda Valilik tarafından yeni bir tatil kararı alınabilir. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU NASIL, KAR MI YAĞIYOR?

Kocaeli'de 6 Şubat itibarıyla yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanma riski arttı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bu nedenle Valilik, 6 Şubat Perşembe günü için okulların tatil edildiğini duyurdu.

7 Şubat Cuma günü hava durumunun nasıl olacağı ve kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, Kocaeli’de kar yağışının sürmesi ve buzlanmanın devam etmesi bekleniyor. Valilik, hava koşullarını göz önünde bulundurarak yeni bir tatil kararı alabilir.

7 ŞUBAT 2025 CUMA GÜNÜ KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği tarafından 7 Şubat 2025 Cuma günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Valiliğin duyurusu bekleniyor.

VALİLİK 7 ŞUBAT CUMA GÜNÜ İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Şu an için 7 Şubat Cuma günüyle ilgili Kocaeli Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarına bağlı olarak değerlendirme devam ediyor.