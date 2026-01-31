Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Kocaeli’de yeni yaşam ve yatırım vizyonu NOVO Park Viva Körfez’de imzalar atıldı

Türkiye’nin gayrimenkul ve inşaat sektöründeki güçlü oyuncularından Ekinox Türkiye ile NOVO Şirketler Grubu, Kocaeli’de denize yakın konumuyla öne çıkan NOVO Park Viva Körfez projesi için imzaları attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaeli’de yeni yaşam ve yatırım vizyonu NOVO Park Viva Körfez’de imzalar atıldı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 12:36

Toplam 8.500 metrekare alan üzerinde geliştirilecek proje; 320 adet 1+0 ve 1+1 residence ile 40 adet ticari alandan oluşuyor. 1,5 milyar TL bedeli ile hayata geçirilecek NOVO Park Viva Körfez, ’nin yeni yaşam ve yatırım vizyonunu temsil ediyor. Projenin Nisan 2026 tarihinde lansmana çıkması planlanıyor.

İzmit Körfezi’nde Yeni Nesil Bir Yaşam Merkezi

’nin eşsiz manzarasıyla bütünleşen NOVO Park Viva Körfez, yalnızca bir değil; modern şehir yaşamını, sürdürülebilir mimari anlayışını ve yüksek yatırım potansiyelini bir araya getiren yeni nesil bir yaşam merkezi olarak konumlanıyor.

NOVO Park Viva Körfez, kısa ve orta vadede kira getirisi, uzun vadede ise değer artışı hedefleyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif sunuyor. 8500 metrekare alan üzerinde 320 konut ve 40 ticari alanla sosyal yaşamı şehrin kalbinde mimari estetikle buluşturan NOVO Park Viva Körfez, çağdaş yaşamın tüm gereksinimleri tek bir merkezde buluşturuyor.

Kurumsal Güç ve Güvence Aynı Projede

NOVO Park Viva Körfez’de proje geliştirme, pazarlama ve süreçlerinin tamamı NOVO Şirketler Grubu tarafından yürütülürken, Ekinox Türkiye koordinasyonu ve NOVO inşaat güvencesi, projeye güçlü ve kurumsal bir yapı kazandırıyor.

Aytuğ Dikbaşer: “İzmit Körfezi’nde Değer Üreten Bir Proje İnşa Ediyoruz”

İmza törenine Ekinox Türkiye Kurucu Ortakları Ahmet Temel, Asaf Sametoğlu, Özgür Öztürk ve NOVO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer katıldı. Törende konuşan Dikbaşer “Kocaeli; sanayisi, ticareti ve ulaşım altyapısıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri. Biz de bu güçlü dinamikleri doğru bir lokasyon ve doğru bir yatırım modeliyle birleştirerek, İzmit Körfezi’nde uzun yıllar değer üretecek bir proje hayata geçiriyoruz. Ekinox Türkiye’nin, ülkemiz ve yurtdışındaki çok sayıda projede edindiği uzun yıllara dayanan tecrübe ile birlikte biz de NOVO Şirketler Grubu olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kocaeli bizim çok iyi bildiğimiz bir pazar. Daha önce hayata geçirdiğimiz NOVO Park 4 ve NOVO Park Vista projelerimiz ardından aynı bölgede Ekinox Türkiye uzmanlığı ile proje geliştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. ” dedi.

Ekinox Türkiye Kurucu Ortağı Özgür Öztürk, projeye ilişkin değerlendirmesinde “NOVO Park Viva Körfez, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir proje değil; Kocaeli’nin geleceğine değer katan, uzun vadeli bir yaşam ve yatırım vizyonunun somut bir yansımasıdır. Denize yakın konumu ve muhteşem deniz manzarası, modern mimarisi ve kurumsal yapısıyla bölgede yeni bir referans oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’de Kocaeli ve çevre bölgelerde çok sayıda nitelikli projeyi hayata geçiren NOVO Şirketler Grubu ile bugün bu projenin ilk imzalarını atmaktan çok mutluyuz. İki büyük markanın işbirliği ile Kocaeli’nin imzası niteliğinde bir proje sunacağız” dedi.

Stratejik Lokasyon, Yüksek Potansiyel

Kocaeli’nin gelişen sanayi ve ticaret akslarına, liman ve lojistik merkezlerine, üniversitelere ve eğitim kurumlarına, sağlık ve wellness tesislerine ve ana ulaşım arterlerine yakınlığıyla dikkat çeken proje, hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için stratejik bir avantaj sunuyor.
Bölgedeki sanayi ve ticaret hacminin artışı, residence projelerine olan talebi her geçen gün güçlendirirken; modern mimarisi, güçlü sosyal donatıları ve güçlü lokasyonu ile NOVO Park Viva Körfez, Kocaeli’de yeni bir referans proje olmaya hazırlanıyor.

Güçlü İstatistikler, Güçlü Yatırım Zemini

Kocaeli’de satılık konut fiyatları son bir yılda %32,65, son beş yılda ise %1526 oranında artarak Türkiye ortalamasının üzerinde güçlü bir performans sergiledi. Endeksa verilerine göre, ortalama konut fiyatının 4,72 milyon TL bandında olduğu şehir, ulaşılabilir fiyat–performans dengesi ile konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Kira gelirleri ve değer artışının dengeli şekilde güçlü getiri sağladığı Kocaeli’de, konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak belirlendi.

Toplam üretimin yaklaşık %70’ini sanayinin oluşturduğu Kocaeli; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknopark altyapısıyla yüksek üretim ve Ar-Ge potansiyeline sahip. Yaklaşık 120 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile otomotivden kimyaya kadar birçok sektörde ihracat başarısı gösteren Kocaeli, Türkiye ekonomisinin en kritik merkezleri arasında yer alıyor.

60 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü güçlü akademik altyapı; sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü beslerken, eğitim ve sağlık sektörlerindeki gelişmiş yapı Kocaeli’yi sürdürülebilir büyüme yolunda model şehirlerden biri haline getiriyor.
NOVO Park Viva Körfez, tüm bu dinamiklerin merkezinde; yaşam, yatırım ve güveni tek projede buluşturarak Kocaeli’nin geleceğine değer katmaya hazırlanıyor.

ETİKETLER
#kocaeli
#yatırım
#inşaat
#izmit körfezi
#konut projesi
#Novo Park Viva Körfez
#Ekinox Türkiye
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.