Kocaeli’de yeni yaşam ve yatırım vizyonu NOVO Park Viva Körfez’de imzalar atıldı

Toplam 8.500 metrekare alan üzerinde geliştirilecek proje; 320 adet 1+0 ve 1+1 residence ile 40 adet ticari alandan oluşuyor. 1,5 milyar TL yatırım bedeli ile hayata geçirilecek NOVO Park Viva Körfez, Kocaeli’nin yeni yaşam ve yatırım vizyonunu temsil ediyor. Projenin Nisan 2026 tarihinde lansmana çıkması planlanıyor.

İzmit Körfezi’nde Yeni Nesil Bir Yaşam Merkezi

İzmit Körfezi’nin eşsiz manzarasıyla bütünleşen NOVO Park Viva Körfez, yalnızca bir konut projesi değil; modern şehir yaşamını, sürdürülebilir mimari anlayışını ve yüksek yatırım potansiyelini bir araya getiren yeni nesil bir yaşam merkezi olarak konumlanıyor.



NOVO Park Viva Körfez, kısa ve orta vadede kira getirisi, uzun vadede ise değer artışı hedefleyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif sunuyor. 8500 metrekare alan üzerinde 320 konut ve 40 ticari alanla sosyal yaşamı şehrin kalbinde mimari estetikle buluşturan NOVO Park Viva Körfez, çağdaş yaşamın tüm gereksinimleri tek bir merkezde buluşturuyor.

Kurumsal Güç ve Güvence Aynı Projede

NOVO Park Viva Körfez’de proje geliştirme, pazarlama ve inşaat süreçlerinin tamamı NOVO Şirketler Grubu tarafından yürütülürken, Ekinox Türkiye koordinasyonu ve NOVO inşaat güvencesi, projeye güçlü ve kurumsal bir yapı kazandırıyor.

Aytuğ Dikbaşer: “İzmit Körfezi’nde Değer Üreten Bir Proje İnşa Ediyoruz”

İmza törenine Ekinox Türkiye Kurucu Ortakları Ahmet Temel, Asaf Sametoğlu, Özgür Öztürk ve NOVO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer katıldı. Törende konuşan Dikbaşer “Kocaeli; sanayisi, ticareti ve ulaşım altyapısıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri. Biz de bu güçlü dinamikleri doğru bir lokasyon ve doğru bir yatırım modeliyle birleştirerek, İzmit Körfezi’nde uzun yıllar değer üretecek bir proje hayata geçiriyoruz. Ekinox Türkiye’nin, ülkemiz ve yurtdışındaki çok sayıda projede edindiği uzun yıllara dayanan tecrübe ile birlikte biz de NOVO Şirketler Grubu olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kocaeli bizim çok iyi bildiğimiz bir pazar. Daha önce hayata geçirdiğimiz NOVO Park 4 ve NOVO Park Vista projelerimiz ardından aynı bölgede Ekinox Türkiye uzmanlığı ile proje geliştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. ” dedi.



Ekinox Türkiye Kurucu Ortağı Özgür Öztürk, projeye ilişkin değerlendirmesinde “NOVO Park Viva Körfez, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir proje değil; Kocaeli’nin geleceğine değer katan, uzun vadeli bir yaşam ve yatırım vizyonunun somut bir yansımasıdır. Denize yakın konumu ve muhteşem deniz manzarası, modern mimarisi ve kurumsal yapısıyla bölgede yeni bir referans oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’de Kocaeli ve çevre bölgelerde çok sayıda nitelikli projeyi hayata geçiren NOVO Şirketler Grubu ile bugün bu projenin ilk imzalarını atmaktan çok mutluyuz. İki büyük markanın işbirliği ile Kocaeli’nin imzası niteliğinde bir proje sunacağız” dedi.

Stratejik Lokasyon, Yüksek Potansiyel

Kocaeli’nin gelişen sanayi ve ticaret akslarına, liman ve lojistik merkezlerine, üniversitelere ve eğitim kurumlarına, sağlık ve wellness tesislerine ve ana ulaşım arterlerine yakınlığıyla dikkat çeken proje, hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için stratejik bir avantaj sunuyor.

Bölgedeki sanayi ve ticaret hacminin artışı, residence projelerine olan talebi her geçen gün güçlendirirken; modern mimarisi, güçlü sosyal donatıları ve güçlü lokasyonu ile NOVO Park Viva Körfez, Kocaeli’de yeni bir referans proje olmaya hazırlanıyor.

Güçlü İstatistikler, Güçlü Yatırım Zemini

Kocaeli’de satılık konut fiyatları son bir yılda %32,65, son beş yılda ise %1526 oranında artarak Türkiye ortalamasının üzerinde güçlü bir performans sergiledi. Endeksa verilerine göre, ortalama konut fiyatının 4,72 milyon TL bandında olduğu şehir, ulaşılabilir fiyat–performans dengesi ile konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Kira gelirleri ve değer artışının dengeli şekilde güçlü getiri sağladığı Kocaeli’de, konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak belirlendi.



Toplam üretimin yaklaşık %70’ini sanayinin oluşturduğu Kocaeli; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknopark altyapısıyla yüksek üretim ve Ar-Ge potansiyeline sahip. Yaklaşık 120 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile otomotivden kimyaya kadar birçok sektörde ihracat başarısı gösteren Kocaeli, Türkiye ekonomisinin en kritik merkezleri arasında yer alıyor.



60 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü güçlü akademik altyapı; sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü beslerken, eğitim ve sağlık sektörlerindeki gelişmiş yapı Kocaeli’yi sürdürülebilir büyüme yolunda model şehirlerden biri haline getiriyor.

NOVO Park Viva Körfez, tüm bu dinamiklerin merkezinde; yaşam, yatırım ve güveni tek projede buluşturarak Kocaeli’nin geleceğine değer katmaya hazırlanıyor.