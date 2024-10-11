Köfteci Yusuf faaliyetlerine devam ediyor

11 Ekim 2024 08:27 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:29

Türkiye’nin ünlü restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti kullandığına yönelik iddialar, kısa sürede binlerce kişi tarafından tepkilere neden oldu. “Köfteci Yusuf kapatılacak mı?” sorusu ise akıllarda yer etti.

Köfteci Yusuf domuz eti skandalı sürüyor! Yusuf Akkaş ilk kez açıklama yaptı: "Ben garip bir kuşum"

Köfteci Yusuf domuz eti skandalı sürüyor! Yusuf Akkaş ilk kez açıklama yaptı: "Ben garip bir kuşum"

Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş gıdalar listesinde domuz etine rastlanıldığı iddia edilen, Köfteci Yusuf, açıklama yaparak kendisini savundu. Bu yıl şubat ve mart aylarında iki şubelerinden numune alındığını belirten işletmeci, olumsuz örneklerin bu numunelerde çıktığını ancak şahit numune alınmadığını ileri sürdü.

KÖFTECİ YUSUF KAPANACAK MI?

Ürünlerinde domuz etine rastlanıldığı iddia edilen Köfteci Yusuf işletmesinin, X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, olumsuz örneklerin iki denetim sırasında çıktığı bilgisini paylaştı. İşletmeci, ürünlerinde domuz etinin kullanılmadığını savunurken, firmanın kapanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

KÖFTECİ YUSUF KAPANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş gıdalar listesinde domuz eti​ skandalıyla bulunan Köfteci Yusuf’un kapanıp kapanmadığı merak konusu oldu. Restoran zinciri şu anda faaliyetlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan denetimler, bazı şubelerdeki numunelere dayansa da firmanın genel merkezi ve diğer şubelerinde bu tür tespit yapılmadı.

Dolayısıyla, firmanın tüm şubeleriyle kapatılması, ancak ciddi bir yargı kararıyla mümkün olabilir. Süreç devam ederken firma, ürünlerinde domuz eti kullanılmadığını savunarak mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

KÖFTECİ YUSUF’UN HANGİ ŞUBELERİNDE DOMUZ ETİ ÇIKTI?

Bakanlık tarafından yayınlanan sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde Bursa'nın Yenişehir​ ilçesinde şubeleri bulunan Köfteci Yusuf firmasının köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.